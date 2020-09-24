إسبانيا .. إصابات كورونا تتجاوز 700 ألف حالة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زادت بما يربو على 10 آلاف و650 حالة، مقارنة باليوم السابق ليبلغ إجمالى الحالات 704 آلاف و209 إصابات.

ووصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19

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إلى 31 ألفا و118 وفاة، بعد أن كانت 31 ألفا و34 وفاة أمس الأربعاء. وتقارب الوفيات اليومية الآن أعلى معدلاتها منذ مايو ، لكنها لا تزال أقل من حصيلة الوفيات القياسية التي سجلت أواخر مارس وقاربت 900 وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.