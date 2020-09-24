المغرب يُسجل 2356 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 2356 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 110099 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول

على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2371052 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

Advertisements

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 38 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1956

حالة، كما تم تسجيل 1942 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 90186.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.