إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 31.99 مليون

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 31.99 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 977 ألفًا و327 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و957 ألفا

و627 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 202 ألف وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و732 ألفا و 518 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 91 ألفا و149 حالة وفاة.

Advertisements

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و624

ألفا و885 إصابة بينما بلغت الوفيات 138 ألفا و977 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و128 ألفا و836 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا و948 وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.