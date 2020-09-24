قرقاش وملادينوف يبحثان التطورات الدولية الخاصة بعملية السلام في المنطقة

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف التطورات الدولية الخاصة بعملية السلام في المنطقة.
المسائل الإقليمية والدولية، لا سيما معاهدة السلام بين دولة الإمارات و دولة إسرائيل و مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بينهما.
واستعرض الطرفان - خلال اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة - وجهات النظر حول
السلام في الشرق الأوسط.
وأكد قرقاش موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.. وأكد دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إعادة تنشيط عملية
وأعرب عن أمله في أن تخلق التطورات الإيجابية في المنطقة بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات ومملكة البحرين فرصة لإعادة انخراط الفلسطينيين والإسرائيليين في مفاوضات بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، مشددا على أن الإمارات كانت على الدوام حريصة على دعم جهود تحقيق السلام في المنطقة وستبقى كما كانت طوال العقود الماضية داعما للأشقاء الفلسطينيين وقيادتهم في سعيهم لتحقيق السلام العادل و الشامل.
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