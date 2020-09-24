البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 10:58 مساءً

قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني.

وجاء ذلك بعد يوم من توجيه انتقادات إلى الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري، لرفضه الالتزام بقبول تلك النتائج.

وبعد الضغط عليها في مؤتمر صحفي للتعليق على تصريحات ترامب، الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن “الرئيس سيقبل بنتائج انتخابات حرة ونزيهة”.

وكانت تصريحات ترامب دفعت رفاقه في الحزب الجمهوري للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمي للسلطة.

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وانضم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إلى آخرين للدفاع عن نظام الحكم الدستوري، بعدما رفض الرئيس دونالد ترامب الالتزام بالانتقال السلمي للسلطة في أعقاب انتخابات تشرين الثاني.

وكتب مكونيل على تويتر “سيتم تنصيب الفائز في انتخابات الثالث من نوفمبر في 20 يناير، وسيكون هناك انتقال منظم تماما كما كان الحال كل أربع سنوات منذ عام 1792”.

وأيد العديد من النواب الآخرين بقوة انتقالا سلميا للسلطة بعد تعليقات الرئيس الجمهوري، الأربعاء، رغم عدم انتقاد أي منهم له بشكل مباشر.

وكتبت النائبة ليز تشيني، التي تقود الجمهوريين في مجلس النواب، على تويتر قائلة “التداول السلمي للسلطة منصوص عليه في دستورنا وأساسي لبقاء جمهوريتنا، ويؤدي زعماء أمريكا اليمين ويقسمون على احترام الدستور. سنلتزم بهذا القسم”.

وراوغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحفياً سأله بشأن التعهد بتسليم السلطة سلميا عقب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني حال خسارته.

وخلال كلمة من البيت الأبيض، الأربعاء، قال ترامب ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول تسليم السلطة سلميا: “سنرى ما يحدث”.