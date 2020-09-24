وفاة مدير مكتب قاسم سليماني.. الاتهام موجه لكيماوي صدام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 9:41 مساءً

أعلنت وسائل إعلام إيرانية وفاة علي خدادي، نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري لشؤون إجراءات السلامة والأمان، والذي عمل منذ أكثر من عقد رئيسا لمكتب قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، فإن العميد خدادي كان أحد الأصدقاء المقربين لسليماني، وقد توفي صباح اليوم الخميس، بعد معاناة طويلة من الإصابة بالأمراض الناتجة عن تأثيرات الأسلحة الكيماوية التي تعرض لها خلال حرب العراق (1980-1988) إبان حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

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وتواجد خدادي، حسب الإعلام الإيراني، على جبهات القتال مع العراق لأكثر من 80 شهرا وأصيب عدة مرات في عمليات مختلفة، كما تم نقله إلى المستشفى عدة مرات بسبب مضاعفات كيميائية.

وبعد الحرب الإيرانية العراقية، خدم خدادي في أقسام مختلفة من هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني وهيئة الأركان العامة للحرس الثوري الإيراني، وكان لسنوات عديدة رفيقا لقاسم سليماني.

وتأتي وفاة خدادي بعد أسبوع من تعهد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن ثأر طهران لاغتيال الجنرال قاسم سليماني سيطال “المتورطين” فيه.

وقتل قاسم سليماني، قائد مليشيا فيلق القدس، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.