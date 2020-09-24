الإمارات تطبق مساواة بين أجور النساء والرجال في القطاع الخاص

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الخميس، أن الإمارات ستطبق مساواة لأجور النساء بالرجال في القطاع الخاص اعتبارا من 25 أيلول.

وأوردت الوكالة أيضا أن “المرأة ستمنح الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته، أو آخر له قيمة متساوية”.