الإمارات تطبق مساواة بين أجور النساء والرجال في القطاع الخاص

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الامارات
أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الخميس، أن الإمارات ستطبق مساواة لأجور النساء بالرجال في القطاع الخاص اعتبارا من 25 أيلول.
وأوردت الوكالة أيضا أن “المرأة ستمنح الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته، أو آخر له قيمة متساوية”.
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