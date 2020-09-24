عقوبات أميركية على ايران طالت القاضي الذي حكم باعدام المصارع أفكاري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 6 ساعات

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 11:14 مساءً

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب مزاعم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وطالت العقوبات قاض، اعتبرت واشنطن أنّه ضالع في قضية مصارع إيراني حكم عليه بالإعدام. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد محمود سادتي والقاضي محمد سلطاني والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية وسجون عادل اباد وأرومية ووكيل اباد.

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وكان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، إليوت أبرامز، كشف في وقت سابق اليوم ، النقاب عن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين والكيانات الإيرانية.

وأضاف أبرامز خلال جلسة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن “العقوبات الجديدة ستشمل قاضيا حكم بإعدام المصارع نويد أفكاري”.

وأدى تنفيذ حكم إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري (27 عاما) بزعم التورط في القتل العمد لعنصر أمني خلال احتجاجات شعبية في صيف عام 2018، إلى موجة غضب عالمي زادت من عزلة طهران.

ودعا مسؤولون ومنظمات سياسية من دول مختلفة بينها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الرياضية الدولية في بداية الأمر إلى إلغاء الحكم الذي وصفوه بـ “اللاإنساني” بسبب انتزاع اعترافات قسرية من أفكاري.