كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات جديدة من النواب الليبي لحل الأزمة في أرض المختار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مجلس النواب في شرقي ليبيا عقيلة صالح، أنه وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر "في مسار واحد" لحل الأزمة الليبية.

وقال صالح: "بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية والمرتزقة سيطردون، والجيش مستعد للدفاع عن البلاد".

وأضاف: "كل إقليم سيحدد من يمثله في المجلس الرئاسي، ولا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد".

