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10 دول أوروبية تعلن رسميا بدء المرحلة الثانية من جائحة كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 10 دول أوروبية تعلن رسميا بدء المرحلة الثانية من جائحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت 10 دول أوروبية رسميا بدء المرحلة الثانية من تفشي "كوفيد 19".

ويتعلق الأمر ببلجيكا والبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي دق ناقوس الخطر، اليوم الخميس، بشأن الفيروس قائلا إن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس بالعديد من البلدان الأعضاء.

وحذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، من أنه "في بعض الدول الأعضاء، أصبح الوضع الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة شهر مارس".

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