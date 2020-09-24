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دونالد ترامب يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال خسارته الانتخابات الرئاسية

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فرانس بريس 0 تبليغ

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رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال هزيمته في انتخابات 3 نونبر، ما أثار ردود فعل منددة من المعسكر الديموقراطي وحتى في صفوف الجمهوريين.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “يجب أن نرى ما سيحصل”.

وأتى كلامه ردا على صحافي، سأله ما اذا كان يتعهد الالتزام بأبسط قواعد الديموقراطية في الولايات المتحدة، وهي النقل السلمي للسلطة حين يتغير الرئيس.

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ويشتكي الرئيس الجمهوري الذي يتقدم عليه المرشح الديموقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، على الدوام من ظروف تنظيم الانتخابات، ويؤكد أن التصويت بالمراسلة قد يؤدي الى عمليات تزوير محتملة.

غير أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل، القريب من الرئيس الأميركي، وعد في وقت لاحق، بـ”انتقال مرن” للسلطة.

وغر د ماكونيل بأن “الفائز في انتخابات 3 نونبر سينصب في 20 يناير”، وشدد على أنه “سيكون هناك انتقال مرن كما هي الحال كل أربع سنوات منذ 1792″، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الثانية في التاريخ الأميركي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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