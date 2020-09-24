حالة وفاة و80 إصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء الخميس، عن تسجيل حالة وفاة، وإصابة 80 آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليوم الأخير.

وقال الجبريني في بيانه إن "المدينة شهدت اليوم (الخميس) مع استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا حالة وفاة لمسن من حي واد الجوز في مستشفى هداسا عين كارم".

وأفاد بارتفاع عدد الوفيات في المدينة منذ بداية الجائحة إلى 57 حالة.

وأضاف أن "عدد الإصابات اليوم (المسجّلة الخميس) بلغ 80 إصابة مع تسجيل 120 حالة شفاء ليصل عدد الحالات النشطة إلى 1744".

وأوضح الجبريني في بيانه أن "مخيم شعفاط الذي يعاني من الكثير من المشاكل من حيث كمية الفحوصات الضئيلة التي لا تتعدى 9 فحوصات لكل 10 آلاف مواطن"، مُشيرا إلى أنه "تم الإيعاز بإقامة محطة فحص ثابتة عند حاجز شعفاط في أقرب وقت".

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وذكر أن "محطتي الفحص في الشيخ جراح وجبل المكبر ستعودان للعمل اعتبارا من يوم غد الجمعة، للمساهمة في الكشف عن الإصابات بعد توقف دام أسبوعا كاملا".

وكان الجبريني قد أشار إلى أن "الإغلاق (قد يساهم) بتقليص عدد الإصابات ومنع انتقال العدوى وخصوصا في ظل إغلاق مؤسسات التعليم وتقييد الحركة والتجمهرات ومنع المناسبات الاجتماعية بالإضافة إلى تقليص حجم العمل في القطاعين الخاص والعام".

وذكر أن "الصلوات المختلفة في دور العبادة ستخضع لتقييم من قبل المرجعيات الدينية علما بأن الضوابط الخاصة بعدد المصلين في المساجد سيتم تحديدها الأربعاء في بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس".

وأوضح الجبريني أن "التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والإرشادات سيكون له الأثر الكبير في استعادة مؤشر الانخفاض التدريجي في عدد الإصابات متمنيا السلامة للجميع".