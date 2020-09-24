شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفتح النار على «طهران».. وتتوعد بعواقب قاسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - وقال هيل، إنحزب الله في لبنان يرعى الفساد، ويضحي بمصالح الشعب في مقابل جمع الأسلحة، وتنفيذ نشاطاته إقليميا، وأن إيران كانت تزوّد حزب الله بنحو مليار دولار سنويا، وزعيمه حسن نصر اللهدعا علنا لتبرعات تساعد على سد العجز، خلال جلسة أقامتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لمناقشة سياسات الشرق الأوسط.

ومن جانبه، قال موفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون إيران وفنزويلا، في مجلس الشيوخ، إليوت أبرامز: “العقوبات الأميركية على طهران جعلتها تعيش أزمة لم تعرفها من قبل وقد حدّت من نشاطها الإرهابي”.