شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب .. 2356 إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى110.099. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1956، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 90186 حالة .

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