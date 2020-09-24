العراق يستأنف رحلاته الى تركيا والهند عبر الطائر الاخضر

اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن استئناف الخطوط الجوية العراقية الرحلات الى تركيا والهند. وقال وزير النقل ناصر حسين الشبلي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها الى تركيا والهند".



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