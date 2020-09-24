«الأرواح المكسورة» يكشف انتهاكات نظام أنقرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق برنامج تلفزيوني أمريكي يتناول القهر الذي يمارسه نظام إردوغان في تركيا رواجا كبيرا في الإعلام الغربي.

وترعى منظمة «هادلد ماس» الأمريكية لحقوق الإنسان ويبث بالولايات المتحدة، البرنامج الذي أخذ عنوان «الأرواح المكسورة وتركيا الصامتة»، وتناول روايات الأشخاص الذين يعانون من الظلم والقهر داخل تركيا، والروايات المؤلمة للضحايا الذين تم سجنهم، والذين اضطروا لمغادرة بلادهم.

وقدمت مبادرة الديمقراطية المتجددة ومؤسسة حقوق الإنسان، برئاسة جاري كسباروف ودعاة تركيا الصامتة، الدعم للبرنامج الذي تقدمه رينيه فوجويس، منسقة مركز جون همفري للسلام وحقوق الإنسان في كندا.

وشمل البرنامج آراء ووجهات نظر شخصيات معروفة للرأي العام الأمريكي كنجم كرة السلة التركي، أنس كانتر، والنائب عن مقاطعة كاليفورنيا إريك سوالويل، والمخرج والممثل تشالين كيتس، كما تضمن آراء الممثل تيري كرو، وعضو هيئة التدريس بجامعة رايس، كريج كونسيدن، والكاتب ومقدم البرامج س.ي. كوب، ووزير التعليم السابق آرني دنكان، والمغنية والممثلة أليسا ميلانو.

وكذلك ظهر بالبرنامج نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي عن مدينة كوجالي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، والناشط التركي جمال يلدرم، وأعرب المشاهير عن دعمهم لحملة التوقيعات التي أطلقها أنس كانتر تحت شعار «أنت أملي».