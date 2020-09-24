الاستخبارات العراقية تقبض على إرهابي كركوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس القبض على إرهابي في قضاء الدبس بكركوك (250 كلم شمال بغداد).

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس، أن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية في قرية علو محمود التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك.

وبين البيان أن الإرهابي كان يعمل على إيصال معلومات أمنية ودعم لوجستي لعصابات داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن الموقوف اعترف خلال التحقيقات الأولية بانتمائه لتلك «العصابات الإجرامية»، وعمل على دعم عناصر داعش بالمعلومات والدعم اللوجستي، واشترك بعمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية والمواطنين.