العفو: أوروبا تتساهل مع جرائم حكومة الوفاق الليبية

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وانتقدت المنظمة، ومقرها لندن، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تقرير جديد، بسبب دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وخفر السواحل التابع لها في اعتراض المهاجرين واللاجئين في البحر وإعادتهم مجددا إلى ليبيا.
وقالت المنظمة إنه يتم نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز بعد ذلك «ويتعرضون لاحتجاز تعسفي ولأجل غير مسمى في ظل ظروف غير إنسانية»، وأصبحت مراكز الاحتجاز في السابق أهدافا في الصراع المدني الليبي، بين الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقوات المتمركزة في الشرق بقيادة خليفة حفتر، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المهاجرين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي لم يضغط على حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة من أجل صون حقوق اللاجئين والمهاجرين.
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