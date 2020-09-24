سقوط مجرم تركي يخطط لاغتيال شخصيات أوروبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات الأمنية النمساوية القبض على إرهابي كان يخطط لشن هجمات في فيينا بتحريض من النظام التركي وبتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان .

وقالت مصادر إعلامية في النمسا أمس إن إردوغان لديه بالفعل خطط لهجمات إرهابية في النمسا، مشيرة إلى أن سلطات الأمن النمساوية استجوبت على مدار ساعات عدة الإرهابي المشتبه فيه، والذي اعترف بصلته بالنظام التركي قائلا لضباط أمن الدولة إنه تم التخطيط بالفعل لموجة من الهجمات في النمسا.. وفقا لـ»اليوم السابع» المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي عميل لجهاز المخابرات التركية أدلى بمعلومات تفصيلية أمام ضباط مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في فيينا، ولفتت المصادر إلى أنه كان يخطط لعمليات اغتيال لعدد من الشخصيات السياسية والحزبية في النمسا والتي دأبت على انتقاد تركيا، ومنهم قيادات في الحزب الاشتراكي وحزب الخضر، معترفا بوجود عناصر أخرى ما زالت مطلقة السراح في البلاد.

وبدأت نيابة أمن الدولة في النمسا تحقيقاتها، وضمت عددا من الوثائق والتقارير السرية حول خلفية الهجمات التي كان مخططا لها.