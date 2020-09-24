فلسطين تدعو المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال الاستعماري

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وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي «إننا نعتمد على دعم الدول الأعضاء في مؤتمر السيكا، وتضامنها مع القضية الفلسطينية العادلة، وكفاحنا من أجل تحقيق الحرية والاستقلال».
واستعرض المالكي، آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتداعياتها السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة.
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