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فلسطين تدعو المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال الاستعماري

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤوليته في القضاء على نظام الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، واستعادة الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي «إننا نعتمد على دعم الدول الأعضاء في مؤتمر السيكا، وتضامنها مع القضية الفلسطينية العادلة، وكفاحنا من أجل تحقيق الحرية والاستقلال».

واستعرض المالكي، آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل جائحة ، وتداعياتها السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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