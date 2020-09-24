شكرا لقرائتكم خبر فلسطين تدعو المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال الاستعماري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤوليته في القضاء على نظام الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، واستعادة الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي «إننا نعتمد على دعم الدول الأعضاء في مؤتمر السيكا، وتضامنها مع القضية الفلسطينية العادلة، وكفاحنا من أجل تحقيق الحرية والاستقلال».

واستعرض المالكي، آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتداعياتها السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة.