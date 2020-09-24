4 دول تستقبل السلال الغذائية والخدمات الإيوائية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت 4 دول أمس السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية التي تقدمها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وزع المركز 16 طنا و967 كجم من السلال الغذائية، استفاد منها 2,122 عائلة بين اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية.

وفيما استمرت عملية توزيع السلال الغذائية في السودان للمتضررين من السيول والفيضانات، أطلق المركز بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين عددا من المشاريع الإنسانية في قطاعات الحماية للمرأة والطفل والمياه والإصحاح البيئي والتعليم في صوماليلاند، بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و200 ألف دولار أمريكي، يستفيد منها 100 ألف فرد.

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وأشاد وزير التخطيط والتنمية الوطنية حسن محمد علي بدور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ الكثير من البرامج والمشاريع الإغاثية والتنموية في صوماليلاند والوقوف مع أشقائهم في العالم الإسلامي عموما والشعب الصومالي خاصة.

وفي اليمن، واصل مركز نجد الصحي بمحافظة سقطرى تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث قدم المركز بالتعاون مع الصندوق الخدمات المنقذة للحياة للحوامل والأمهات وأطفالهن ورعاية الأمومة والطفولة.

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة عملها في مديرية عبس بمحافظة حجة في تقديم خدماتها العلاجية.