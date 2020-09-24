ترمب يعلن اقتراب إطلاق اللقاح الرابع لكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن لقاح فيروس كورونا المرشح وصل أمس إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية. وأوضح أن اللقاح يعد الرابع المرشح في الولايات المتحدة، وقد وصل إلى المرحلة النهائية من التجربة، مؤكدا أن الشركة المصنعة للقاح توقعت في وقت سابق من هذا العام الوصول إلى المرحلة الأولى من التجارب بحلول سبتمبر، ولكن نظرا لدعم الإدارة وصلوا إلى المرحلة الثالثة من التجارب بحلول سبتمبر قبل الموعد المحدد.

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