شكرا لقرائتكم خبر منزلاوي: وقف تحركات الانقلابيين شرط إنهاء معاناة اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي أن المملكة تظل ثابتة في موقفها الرامي إلى الارتقاء بحياة الشعب اليمني من خلال آليات الأمم المتحدة والعمل الدؤوب لوكالاتها.

وقال خلال الاجتماع الوزاري المنعقد افتراضيا أمس حول الأزمة الإنسانية في اليمن وتجنب تفشي المجاعة «لطالما سعت المملكة إلى مؤازرة المحتاجين والوقوف إلى جانبهم، لذا تؤكد مجددا التزامها بتقديم الإغاثة والمساعدات في مجال العمل الإنساني على صعيد العالم بأسره، وانطلاقا من هذا التوجه، تقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني الذي يعيش حاليا أزمة إنسانية طاحنة.

وأوضح أن السعودية تعد أكبر داعم لليمن والمساهم المالي الأول لخطط الاستجابة الإنسانية في هذا البلد، مشيرا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع أخيرا ثلاثة برامج تنفيذية مشتركة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشار منزلاوي إلى أن المساهمة المالية التي قدمتها المملكة جاءت كجزء مما تعهدت به من مساعدات خلال الاجتماع رفيع المستوى حول اليمن المنعقد في 2020، والذي استضافته الرياض افتراضيا في يونيو من هذا العام.

وأفاد بأن المركز وقع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتنفيذ مشاريع مختلفة في اليمن، كجزء لا يتجزأ من خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن 2020، وأضاف «حتى يتصدى المجتمع الدولي للأزمة اليمنية، فإنه من الضروري الإقرار بجذور المشكلة، والتي ترجع إلى انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في اليمن، حيث ما فتئ هذا الانقلاب يقيد الوصول إلى العمليات الإنسانية في البلاد»، وشدد على أن وقف تحركات ميليشيات الحوثي شرط أساسي وحيوي لإنهاء معاناة الشعب اليمني.