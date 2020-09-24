شكرا لقرائتكم خبر الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في صرواح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد مقاتلات التحالف العربي من استعادة مواقع عسكرية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، وأكد قائد اللواء 312 العميد الركن عبده مجلي الناطق باسم الجيش «أن أبطال الجيش تمكنوا من استعادة وتحرير تبتي الشائف والمهتدي الاستراتيجيتين، بعد معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي» وأشار إلى «أن العشرات من عناصر الميليشيات المتمردة وقعت بين أسير وقتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة مدرعة عسكرية، وأطقم قتالية .

وفي جبهة الساحل رصدت القوات المشتركة ارتكاب ميليشيات الحوثي 51 خرقا في أقل من 8 ساعات طالت مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة ضمن الخروقات اليومية للحوثيين.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الميليشيات الحوثية أطلقت القذائف المدفعية الثقيلة صوب الأحياء السكنية والقرى والمزارع بصورة عنيفة ومكثفة، وأن عمليات القصف والاستهداف طالت مناطق سكنية في التحيتا والجبلية والفازة وحيس وبيت الفقيه والطور.

وأكدت المصادر أن الميليشيات المدعومة من إيران كثفت من انتهاكاتها اليومية وزادت من تصعيدها العسكري في مناطق متفرقة جنوب الحديدة، وتمكنت على إثرها القوات المشتركة من توجيه ضربات موجعة للحوثيين وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى وتدمير مرابض للمدفعية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة ومخازن للذخائر.

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على صعيد متصل، قال وزير الخارجية محمد الحضرمي»إن الكارثة الإنسانية في اليمن، التي تعد الأسوأ في العالم، نتيجة جشع ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تحاول الوصول إلى السلطة بأي ثمن ودون أي اعتبار لمعاناة ملايين اليمنيين.. وأضاف في فعالية «الأزمة الإنسانية في اليمن.. تجنب اندلاع المجاعة» التي نظمتها السويد والاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة «إن العراقيل التي تفرضها ميليشيات الحوثي على جهود الاستجابة الإنسانية قد تصاعدت خلال عامي 2019 و2020 أكثر من أي وقت مضى، حيث رصدت المنظمات الدولية ولجان التحقيق الأممية قيام الميليشيات بسرقة المساعدات الإنسانية واستخدامها لتعزيز جبهات حربهم الخبيثة بالشكل الذي يفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد ضمن الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع».

ولفت إلى أنه و على الرغم من الجهود الجسيمة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الحوثي، إلا أن العراقيل والقيود التي تفرضها هذه الميليشيات تصعب من مهمة الحكومة وشركائها من المجتمع الدولي لتجنب خطر المجاعة.

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