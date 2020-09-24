شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: القائمة الوطنية أكبر رد على المأجورين بمشاركة حزبية واسعة دون إقصاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمرشح بالقائمة الوطنية "من أجل مصر" لانتخابات البرلمان، أن القائمه الوطنية والمشاركة الواسعة للأحزاب بها بواقع 12 حزب وتنسيقية الأحزاب ولفيف من الشخصيات العامة، تؤكد على أن الأحزاب بمختلف اتجاهاتها تدعم الدولة المصرية بمفهومها الواسع وتدعم الاستقرار، كما أنها تمثل إرساء للحياة الحزبية فى مصر.

ولفت "عابد" إلى أن تحالف الأحزاب فى بوتقة واحدة هو أكبر رد على أي مشككين أو عملاء مأجورين وما يرددوه بأن السلطة التشريعية هشة، والذى يشهد مشاركة حزبية من الجميع دون اقصاء لأحد، كما أنها تؤسس لفكرة مهمة وهو التحول من الانتخاب على أساس الفرد إلى الانتخاب من خلال برامج انتخابية تفيد ومن الانتخاب على أساس قبلي إلى الانتخاب على أساس الأفضل بتمكين الشباب والتمثيل القوى للمرأة.

ويشارك 12 حزبا سياسيا ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.

• المرحلة الأولى :

• من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج

• 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

• نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

• من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.

• 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

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• موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.

• المرحلة الثانية :

• تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.

• و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.

• النتيجة 15 نوفمبر 2020.

- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية :

- 14 ديسمبر 2020

