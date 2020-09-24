تداول صور مجمعة لمرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض القائمة الوطنية "من أجل مصر" انتخابات مجلس النواب بـ 284 مرشح من 21 حزب سياسى وتنسيقية شباب الأحزاب، وذلك على صعيد 4 دوائر على مستوى الجمهورية، وهي الدائرة الأولى للقائمة (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم (قطاع شرق الدلتا)، والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا).

وتداول مرشحون القائمة الوطنية من أجل مصر، صور مجمعة للمرشحين عن المحافظات المختلفة، والتى تم التقاطها على مدار أمس الأربعاء واليوم الخميس، استعدادا للتقدم بها للهيئة الوطنية للانتخابات قبل غلق باب الترشح، والذى من المقرر له أن يكون يوم السبت المقبل والموافق 26 سبتمبر.

وتضمن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد فردى ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و ٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.

وتجري انتخابات المرحلة الأولى في الخارج أيام ٢١ و٢٢و٢٣ -١٠-٢٠٢٠، وتجري في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد ٢٤و ٢٥-١٠-٢٠٢٠، وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الأحد ٢١-١١-٢٠٢٠، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج فى حال الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين ٢١و ٢٢و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.

وتجرى الإعادة بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤-١١-٢٠٢٠، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الإثنين ٣٠-١١-٢٠٢٠ أما انتخابات المرحله الثانية فتبدأ فى الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٤ و٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٠، وفى الداخل السبت والأحد ٧ و ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد ١٥-١١-٢٠٢٠، كما تقرر إجراء الإعادة بالخارج أيام الأحد والإثنين ٦ و٧ ديسمبر ٢٠٢٠، والإعادة فى الداخل أيام ٧ و ٨ من ديسمبر ٢٠٢٠ على أن تعلن النتائج النهائية الإثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.

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