طنجة..آباء وأمهات التلاميذ بمؤسسة عمومية يشكون استخلاص رسومات التسجيل بطريقة غير قانونية والإدارة توضح

اشتكى عدد من آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات بالثانوية التأهيلية “تغرامت”، التابعة للمديرية الإقليمية الفحص-أنجرة، ضواحي مدينة طنجة، توصلهم بوصولات، من طرف إدارة الثانوية المذكورة، لا تتضمن الرقم التسلسلي عند أدائهم رسوم التسجيل أو التأمين، خلال الموسم الدراسي الحالي.

وقال بعض أولياء التلاميذ لـ”اليوم24″ إن المؤسسة المذكورة تستخلص رسوم تسجيل من عدد كبير من التلاميذ بطرق غير قانونية، مفسرين ذلك بالقول إنهم توصلوا بوصولات، اطلع “اليوم24” بنسخة منها، صادرة عن المؤسسة، لا تتضمن الرقم التسلسلي، ولا يتضمن مبلغ الاستخلاص.

ومن المفروض، بحسب مصادر “اليوم24″، أن تسليم الوصولات للتلاميذ يتم بطريقة مققنة عبر مراسيم ومذكرات صادرة عن وزارة التربية الوطنية تتضمن نموذجا موحدا، يتضمن سجلا ترتيبيا، تسلم نسخة منه إلى التلميذ، أو التلميذة في حين تحتفظ إدارة المؤسسة بنسخة أخرى للمحاسبة، وذلك لضمان الشفافية، ودرءا لأي تلاعب.

من جهته، أكد فؤاد بوزردة، مدير المؤسسة الثانوية “تغرامت” في تصريحه لـ”اليوم 24″، أنه حديث التعيين في هذه المؤسسة، إذ هذه سنته الأولى فيها كمدير لها.

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ولفت المتحدث نفسه الإنتباه إلى أن هذه السنة، حدث تأخر على المستوى الوطني في وصول سجلات التأمين إلى المؤسسات التعليمية. وباستشارة مع المصالح الإقليمية والمؤسسات المجاورة، اجتهدت كل مؤسسة على حدة في كيفية تحصيل مبالغ التأمين بانتظار وصول السجلات الرسمية.

وأوضح بوزردة أن أطر الإدارة التربوية بثانوية تغرامت التأهيلية ارتأت استعمال وصل مؤقت مع وضع محاضر يومية، تضبط المبلغ المحصل، مبرزا أن السجلات الرسمية وصلت، يوم السبت 19 شتنبر 2020، وحيث أن منصب الممون، أي المقتصد كان شاغرا فقد كان لزاما انتظار تعيين ممون جديد، لأنه هو المعني قانونيا بعملية الاستخلاص.

وشدد المتحدث نفسه على أنه تم تعيين ممون المؤسسة بحضور لجنة مديرية يترأسها مفتش المالية، وذلك يوم الاثنين الماضي 21 شتنبر2020. وفور استلام مهامه باشر عملية ملأ السجلات قصد توزيع وصل التأمين على التلاميذ، واسترداد الوصل المؤقت.