التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2356 بكورونا.. 73% في 3 جهات- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2356 الجديدة، حيث سجلت 73 بالمائة في ثلاث جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 994 حالة، من بينها 735 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 419 حالة جديدة، منها 274 حالة بإنزكان.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 318 حالة جديدة، منها 108 حالة بالقنيطرة.

وبجهة بني ملال خنيفرة سجلت 150 حالة جديدة، منها 65 حالة ببني ملال.

وبجهة درعة تافلالت، سجلت 137 حالة، منها 55 بالراشيدية.

وبجهة الشمال سجلت 101 حالة، منها 30 بطنجة أصيلة.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 100 حالة، منها 81 بمراكش.

Advertisements

وبجهة فاس مكناس سجلت 58 حالة، تليها جهة الشرق، بـ28 حالة، ثم 22 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت بـ17 حالة جديدة، وبجهة كلميم واد نون، سجلت 12 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1942 حالة شفاء، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 110099 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 303,2 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 6,5 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 90186 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81.9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1956 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.