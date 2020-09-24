الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على تعديل بقانون كورونا يتيح منع التظاهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الكنيست، مساء اليوم، الخميس، بالقراءة الأولى، على تعديل قانون كورونا، يتم بموجبه منح الحكومة سلطة منع التظاهر، في ظل أنظمة الطوارئ التي أقرتها لمواجهة الجائحة.

غمزو: منع المظاهرات دفع نتنياهو لفرض الإغلاق

عبّر منُسق مواجهة كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور روني غمزو، عن أسفه من القرار الذي وصفه بـ"البائس" الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بفرض إغلاق مشدد وشامل بدء من يوم غد، الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن غمزو قوله حول القرار الذي اتخذ بضغط من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه "مثير للاشمئزاز، يجب أن أتعاطى عبوات من حبوب منع الغثيان لتخطي الأمر. هذا أمر غير مسبوق في البلاد".

وأوضح غمزو أن "كل شيء بدأ عندما قال المحامون إنه لا يمكن منع المظاهرات. حينها تساءل نتنياهو: إذا مكث الجميع في المنزل وتم إغلاق الاقتصاد بأكمله، أفلا يمكن منع المظاهرات؟".

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ولفت غمزو إلى أنه في الليلة السابقة لقرار الإغلاق "كان الحديث عن الإبقاء على نشاط اقتصادي جزئي، في الصباح دهشنا من هذا التغيير في موقفه (نتنياهو). استيقظنا على جملة ‘أريد فرض حالة الطوارئ في إسرائيل".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وزراء شاركوا في اجتماع المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) قولهم إن الرغبة في وقف المظاهرات ضده كانت على رأس أولويات نتنياهو خلال الاجتماعات".

وشدد الوزراء الذين تحدثوا لصحيفة "هآرتس" على أن المناقشات في الحكومة تركزت حول التظاهرات والقيود المفروضة عليها ، بينما تم إبعاد توصيات المهنيين ومناقشة القضايا الطبية المادية.

ونقلت الصحيفة عن أحد الوزراء قوله، إن "نتنياهو مصمم على إنهاء المظاهرات ضده"، وأوضح "نتنياهو لم يتطرق إلى هذه المسألة مباشرة في الاجتماع، لكن كان من الواضح أن هذا كان دافعه". "لقد تعذر بارتفاع معدلات الإصابة بالمرض، لكن كان من الواضح أن رغبته الشخصية في إلغاء المظاهرات كانت حاضرة في الخلفية، في كل مرة قال أحدهم كلمة مظاهرة في الجلسة، قفز من مكانه".

يتبع..