بورصة العرب: الخليجيّة تتراجع... دبي أكبر الخاسرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غلب التراجع على أسواق الأسهم الخليجية بقيادة دبي، بالتوازي مع هبوط أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وخالفت بورصتا قطر ومسقط الاتجاه ارتفاعا.

وكانت عقود خام برنت القياسي لبحر الشمال، تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر، تتداول عند 41.66 دولارا للبرميل بانخفاض 13 سنتا أو بنسبة 0.34 بالمئة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار أربع سنتات أو بنسبة 0.1 بالمئة إلى 39.86 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة تراجع الخامان القياسيان إلى 41.30 دولار لخام برنت و39.19 دولار للخام الأمريكي.

وهوى مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.45 بالمئة إلى 2252.25 نقطة، وقاد الخسائر سهمي التكافل للتأمين وأرابتك منخفضين بنسبة 5 بالمئة لكل منهما، كما هبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، بنسبة 1.42 بالمئة. ونزل مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.52 بالمئة إلى 4466.82، متأثرا خصوصا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.89 بالمئة.

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ونزل مؤشر السوق السعودية "تداول" بنسبة 0.1 بالمئة إلى 8236.17 نقطة، متأثرا بانخفاض البتروكيماويات، فنزل سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة 1.71 بالمئة، وسابك بنسبة 0.89 بالمئة.

وهبط مؤشر البحرين بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1450.39 نقطة، متأثرا خصوصا بانخفاض سهمي البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الوطني بنسبة 0.38 بالمئة و0.16 بالمئة على الترتيب. ونزل المؤشر الرئيس لسوق الكويت بنسبة 0.30 بالمئة إلى 6221.64 نقطة، وقاد الخسائر سهما الفنادق ومنشآت اللذان انخفضا بنسبة 14.05 بالمئة و12.80 بالمئة على الترتيب.

في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.01 بالمئة إلى 9788.29 مدعوما بمكاسب قوية لقطاع الاتصالات، فارتفع سهما "أوريدو" و"فوداوفون قطر" بنسبة اقتربت من 7 بالمئة لكل منهما. وصعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3627 نقطة، مدعوما خصوصا بارتفاع سهمي أعلاف ظفار والبنك الوطني العماني بنسبة 6.06 بالمئة و1.82 بالمئة على الترتيب.