مقتل 65 من طالبان في معارك مع الجيش الأفغاني

الخميس 24 سبتمبر 2020

قتلت قوات الأمن الأفغانية 65 عنصرا في حركة طالبان خلال معركة عنيفة في شرق أفغانستان، على ما أعلن مسؤولون الخميس.



وتجدد العنف في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعدما اقتحمت حركة طالبان مقر قيادة عسكرية في منطقة وازي خوا بولاية بكتيا.

وقال المتحدث باسم شرطة باكتيا شاه محمد عريان، إنّ "القتال استمر عدة ساعات وفي هجوم انتقامي للقوات الأفغانية تكبدت طالبان خسائر فادحة".

وأضاف "في الاشتباك قتل 65 من عناصر طالبان، وأصيب 35 آخرون، ولسوء الحظ استشهد ثلاثة من رجال الشرطة وأصيب ستة آخرون".

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وأكد بختيار غول زدران رئيس مجلس ولاية بكتيا هذه المعلومات.

ويأتي تجدد القتال غداة إعلان طالبان قتل 28 عنصراً من الشرطة والقوات شبه العسكرية في معارك عنيفة في ولاية أوروزغان في جنوب أفغانستان.

ويجتمع المفاوضون من طالبان والحكومة الأفغانية منذ 12 سبتمبر/ أيلول، حيث يحاولون إيجاد سبل لإنهاء 19 عاماً من الحرب.

لكن عقب بدايات مبشّرة، صارت النقاشات تتقدّم بوتيرة أبطأ، ولا يتفق الطرفان حتى الآن على جدول أعمال، في حين لم تتوقف أعمال العنف في أفغانستان.