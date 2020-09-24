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قرقاش يبحث مع بيدرسون مستجدات الوضع في سوريا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 24 سبتمبر 2020

بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع غير بيدرسون، المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، تقدم العملية السياسية في سوريا وسبل إرساء دعائم الاستقرار بها.

 

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وأكد، خلال لقاء جرى بينهما عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، موقف دولة الإمارات الثابت والداعم لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة تفعيل الدور العربي في هذه المرحلة الحرجة وبما يحفظ وحدة الأراضي السورية ومنع التدخلات الإقليمية في الشأن السوري.

 

واتفق مع بيدرسون على أهمية تنشيط الأمم المتحدة لجهود الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للأزمة السورية، وأكد دعم دولة الإمارات لجهود المبعوث الدولي.

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