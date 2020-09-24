شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن « فلوريدا» منطقة «كارثة كبرى» جراء إعصار «سالي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، وقوع كارثة كبرى في ولاية فلوريدا جراء إعصار سالي الذي بدأ في 14 سبتمبر 2020 وما زال مستمراً.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بالمساعدات الفيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من الإعصار، مشيراً إلى أن التمويل الفيدرالي متاح للولاية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو استبدال المرافق التي تضررت في 13 مقاطعة.

وأضاف البيان أن التمويل الفيدرالي يتوفر على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية، مبيناً أنه تتواصل تقييمات الأضرار في مناطق أخرى، ويمكن تحديد المزيد من المجالات وأشكال إضافية من المساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل.