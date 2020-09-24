شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد يوم من توجيه انتقادات إلى الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري لرفضه الالتزام بقبول تلك النتائج.

وبعد الضغط عليها في مؤتمر صحفي للتعليق على تصريحات ترامب أمس الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن "الرئيس سيقبل بنتائج انتخابات حرة ونزيهة".

وكانت تصريحات ترامب قد دفعت رفاقه في الحزب الجمهوري للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمي للسلطة.