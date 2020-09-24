حديث اوروبي عن توفر لقاح ضد كورونا في الربيع المقبل

وجاء الإعلان خلال مقابلة أجرتها دوبلوك مع إذاعة محلية ناطقة بالفرنسية اليوم أكدت خلالها أن تسليم اللقاحات من قبل شركة "سانوفي" سيتم على دفعات شهرية.

وردا على سؤال حول أوائل المستفيدين من اللقاحات، أوضحت دوبلوك أنه "سيتم إعطاء اللقاحات أولا للعاملين في المجال الصحي، ومن ثم للأشخاص الأكثر ضعفا ككبار السن مثلا".