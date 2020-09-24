اجرام بغداد تعلن اعتقال عصابة سرقت اكثر من مليار دينار

اعلنت مكافحة اجرام بغداد، الخميس، عن اعتقال عصابة سرقت اكثر من مليار دينار.

وقالت المكافحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المديرية استخبرت بوجود حادث سرقة بالاكراه في منطقة الحارثية وهو عبارة عن سرقة مبلغ من المال قدره مليار ومئتان وخمسة وثلاثين مليون دينار عراقي مع عجلة نوع النترا بيضاء اللون من قبل متهمين تنكروا بملابس عسكرية".

وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث ومن خلال جمع المعلومات مشاهدات كامرات المراقبة، تم التوصل الى الفاعلين وبعد التعقب تم نصب كمين لاحد المتهمين في محافظة كركوك، تم القاء القبض على المتهم الاول الذي اعترف بالاشتراك بالجريمة مع شقيقه والذي تم القاء القبض عليه ايضاً"، مشيرة الى "ضبط المبلغ بالكامل في منطقة الحارثية واعترافه بالجريمة، اذ تمت احالة اوراقهما الى القضاء".