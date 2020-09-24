المالية تصدر توضيحاً بشأن بيان لاقليم كردستان

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "أحاطت علما بالبيان الصحفي الصادر عن حكومة إقليم كردستان تعليقا على مقابلة وزير المالية مؤخرا مع صحيفة فايننشال تايمز اللندنية".

وتابعت، "من الواضح أن حكومة إقليم كردستان ردت للأسف على نسخة مشوهة وغير دقيقة من المقابلة ، واستخلصت استنتاجات خاطئة".



واوضحت، أن "المقابلة الكاملة متاحة على موقع يوتيوب، ستجد حكومة إقليم كردستان أن التعليقات المنسوبة إلى وزير المالية قد تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح".