2020-09-24 | 19:46
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اجتمعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، مع الاتحادين الدولي والاسيوي عبر تقنية إتصال الفيديو، بحضور الامين العام للاتحاد، محمد فرحان.
وأضاف بنيان ان الاجتماع شهد حديثا موسعا حول عدد من المواضيع، أهمها مناقشة بعض الفقرات والتعديلات الخاصة بمسودة النظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم 2020".
وبيّن رئيس التطبيعية ان "الاتحاد الدولي سيرسل مسودة النظام الاساسي الخاص بالاتحادات الفرعية
والقانون الانتخابي الى الهيأة التطبيعية لتتم مناقشته خلال الاسبوع المقبل، وسيتم تحديد خارطة الطريق للفترة المقبلة التبي تتضمن التوقيتات اللازمة للمصادقة على الانظمة الاساسية وإجراء الانتخابات".
واختتم بنيان إن "دعم الاتحادين الدولي والاسيوي يحفزنا على مواصلة العمل الجاد مهما كانت الظروف رغم أن جائحة كورونا عقّدت الأمور في العالم بأسره، لكننا واثقون من خطواتنا لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله التطبيعية لبناء الاسس السليمة التي ترتكز عليها كرتنا في المستقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر فيفا والاسيوي يجتمعان بالتطبيعية لتحديد خارطة الطريق المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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