حسين علي يتجاوز احزانه ويعود لكتيبة النوارس

2020-09-24 | 19:42
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عاد نجم فريق الزوراء حسين علي الى تدريبات الفريق مجدداً بعد غيابه عنها بسبب وفاة والده.
علي شارك في الوحدة التدريبية للفريق اليوم بعدما كان مجازاً من قبل الكادر التدريبي خلال الفترة السابقة، حيث يسعى الى تجاوز حالة الحزن التي مر بها خلال الفترة السابقة.
وغاب علي عن تدريبات الفريق بسبب وفاة والده في الاول من شهر ايلول الجاري.
ويواصل نادي الزوراء تحضيراته على ملعب الشالجية استعداداً للموسم الجديد والذي من المقرر ان ينطلق في الـ25 من شهر تشرين الاول المقبل.
وغاب علي عن تدريبات الفريق بسبب وفاة والده في الاول من شهر ايلول الجاري.
ويواصل نادي الزوراء تحضيراته على ملعب الشالجية استعداداً للموسم الجديد والذي من المقرر ان ينطلق في الـ25 من شهر تشرين الاول المقبل.
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