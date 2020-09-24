درجال يوجه بتقديم الرعاية اللازمة لاسرة 'رامبو العراق'

2020-09-24 | 19:24
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وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بتقديم الرعاية اللازمة لاسرة بطل كمال الاجسام العراقي محمد الموسوي "رامبو" بعد وفاة الاخير بسبب فيروس كورونا.
واضاف ان "درجال اصدر توجيهاته بتيسير كافة الاجراءات وتقديم الرعاية اللازمة لهم، تقديراً لما قدمه البطل الراحل".
وبين ان "عائلة البطل الراحل( محمد الموسوي ) ثمنت إستجابة وزير الشباب والرياضة لمناشدة والدة المرحوم البطل وحفاوة الإستقبال والترحيب بهم من قبله، في لفتة إنسانية تؤكد إهتمامه بنجوم الرياضة الذين مثلوا العراق في المحافل الدولية والقارية".
يُذكر أن بطل بناء الاجسام محمد الموسوي المعروف بـ"رامبو"، توفى عقب إصابته بـ ڤيروس كورونا المستجد.
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