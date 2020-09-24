درجال يوجه بتقديم الرعاية اللازمة لاسرة 'رامبو العراق'

وذكر بيان عن مكتب درجال تلقته الخليج 365، ان "درجال استقبل في مكتبه بـ مقر الوزارة، أسرة بطل كمال الأجسام المرحوم محمد خصر الموسوي( والده ووالدته وشقيقه)، وقدم اليهم واجب العزاء، وشد من أزرهم، ثم إستمع لهم وإستفسر عن ظروفهم الاجتماعية".واضاف ان "درجال اصدر توجيهاته بتيسير كافة الاجراءات وتقديم الرعاية اللازمة لهم، تقديراً لما قدمه البطل الراحل".

وبين ان "عائلة البطل الراحل( محمد الموسوي ) ثمنت إستجابة وزير الشباب والرياضة لمناشدة والدة المرحوم البطل وحفاوة الإستقبال والترحيب بهم من قبله، في لفتة إنسانية تؤكد إهتمامه بنجوم الرياضة الذين مثلوا العراق في المحافل الدولية والقارية".

يُذكر أن بطل بناء الاجسام محمد الموسوي المعروف بـ"رامبو"، توفى عقب إصابته بـ ڤيروس كورونا المستجد.

