الغاء مكاتب التشريفات في مطار بغداد والمطارات كافة

افاد مصدر امني، الخميس، بصدور امر بالغاء مكاتب التشريفات في المطارات كافة.
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه سيتم "الاعتماد على تشريفات سلطة الطيران المدني".
وتابع، أن من ضمن الاوامر التي صدرت ايضا "منع تواجد اي عجلة في ساحة الطائرات عدا عجلات المراسيم، ومنع منعا باتا عبور اي شخص الحرم الكمركي(كاونتر الجوازات) عدا المسافر".
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