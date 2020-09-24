الغاء مكاتب التشريفات في مطار بغداد والمطارات كافة

افاد مصدر امني، الخميس، بصدور امر بالغاء مكاتب التشريفات في المطارات كافة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "امرا صدر بالغاء جميع مكاتب التشريفات في مطار بغداد الدولي والمطارات كافة". واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه سيتم "الاعتماد على تشريفات سلطة الطيران المدني". واشار المصدر أنه تقرر ايضا "اغلاق مكاتب النزاهة والمسائلة والعدالة داخل مطار بغداد الدولي، وامهالهم لغاية يوم الاحد لاخلاءها بالكامل". وتابع، أن من ضمن الاوامر التي صدرت ايضا "منع تواجد اي عجلة في ساحة الطائرات عدا عجلات المراسيم، ومنع منعا باتا عبور اي شخص الحرم الكمركي(كاونتر الجوازات) عدا المسافر".

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