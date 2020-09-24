مقتل "هونديسا" يكلف إثيوبيا 125 مليون دولار

كشف المدعي العام الإثيوبي،غيديون طيمتيوس، الخميس، عن حصيلة خسائر أحداث العنف والشغب التي صاحبت مقتل المغني ،هاشالو هونديسا في الـ29 من يونيو/حزيران الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأدى مقتل "هونديسا" إلى أعمال عنف وتخريب في أديس أبابا وإقليم أوروميا أودت بحياة العشرات، بالإضافة أضرار جسيمة في الممتلكات.

وقال "طيمتيوس"، في مؤتمر صحفي، إن حصيلة خسائر أحداث العنف والشغب التي صاحبت مقتل المغني ،هاشالو هونديسا ، بلغت 4.6 مليار إثيوبي نحو ( 125 مليون 477 ألف دولار) في أديس أبابا وإقليم أوروميا.

وأضاف أن عدد القتلى كان 160 قتيلا و 360 مصابا من المدنين جراء تلك الأحداث.





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وأوضح أن نحو ألفي من المتورطين في تلك الأحداث، بينهم سياسيون، وجهت إليهم اتهامات بالتحريض على العنف، وإلحاق الضرر بالممتلكات في العاصمة أديس أبابا وإقليم أوروميا.

وقال إنه تم اعتقال المشتبه بهم جراء تلك الأعمال، وأجريت التحقيقات معهم في يوليو/تموز فيما تم توجيه الاتهامات في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الحالي.

وعزا المدعي العام، تأخير تقديم المتهمين للعدالة للعدد الكبير للمشتبه بهم، فضلا عن تعقيد الجرائم التي تورطوا بها والتي كانت تتطلب تحري ودقة في للوصول للاعبين الرئيسين في تلك الأحداث.

كان الادعاء الإثيوبي، قد أعلن، السبت الماضي، توجيه تهم بينها الإرهاب والتحريض على العنف القبلي، لـ22 شخصا، بينهم معارضون سياسيون وعلى رأسهم الناشط السياسي جوهر محمد، ونائب رئيس حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي المعارض بقلي جربا، و22 آخرين.

واعتقلت السلطات الإثيوبية اعتقلت جوهر محمد الناشط السياسي وعضو حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي المعارض ، وبقلي جربا، نائب رئيس الحزب عقب أحداث العنف التي شهدتها العاصمة أديس ابابا ومدن أخرى في إقليم أوروميا التي صاحبت مقتل المغني ،هاشالو هونديسا.



