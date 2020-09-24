أبرزهم الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة.. قرار وزاري بتشكيل مجلس أمناء جامعة الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس الأمناء الأول لجامعة الملك سلمان الدولية، لمدة 4 سنوات، كاشفة عن أسماء الأعضاء.



ومن أبرز الأسماء التي وردت بتشكيل مجلس أمناء جامعة الملك سلمان، الكاتب الصحفي المصري الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر المصرية، رجل الأعمال والنائب البرلماني المصري محمد أبو العينين، والبرلماني المصري محمد عبدالحي عرابي

Advertisements

كما ضمت الأسماء الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة المصرية للأسرة والسكان الأسبق، الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة المصري الأسبق ، الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب المصري الأسبق، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط المصري الأسبق، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر.

وضمت أيضًا الأسماء كل من؛ محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتور محمد شعيرة الأستاذ بجامعة عين شمس، الدكتور هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور عمرو شعراوي المدير الأكاديمي للجامعة الأمريكية، والدكتور شريف صدقي نائب مدير جامعة الشارقة، فضلًا عن عدد من رجال الأعمال ومنهم المعتز الألفي، وكامل أبو علي.

وجاء في قرار وزارة التعليم العالي بمصر، دعوة الوزير مجلس الأمناء لانعقاد أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه.

كما يضع مجلس الأمناء بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شؤون الجامعة وتسيير أعمالها.