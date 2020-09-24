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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العاهل البحريني: معاهدة السلام مع إسرائيل كان رسالة حضارية تؤكد أن يدنا ممدودة للسلام العادل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، أن معاهدة السلام مع إسرائيل كان رسالة حضارية تؤكد أن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل.
وخلال كلمته أمام الأمم المتحدة، الخميس، قال إن الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل جاء انطلاقا من الحرص على أمن واستقرار المنطقة وتكريس نهج الانفتاح والتعايش.
وأضاف: "الإمارات أقدمت على خطوة شجاعة وموفقة بالتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل".
ودعا إلى تكثيف الجهود لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد بجهود السعودية ومصر في إرساء دعائم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مثمناً مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية، وضرورة منح الأمل لشعب هذا البلد لمواجهة وصد التدخلات الخارجية.
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال العاهل البحريني: "العالم يشهد الآن ظروفا صعبا وتداعيات قاسية جراء انتشار جائحة الفيروس".
وتابع: "حرصنا على منذ اللحظات الأولى من انتشار فيروس كورونا على التنسيق مع دول العالم ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة هذه الجائحة".
والثلاثاء، انطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية الـ75، حيث إشادات واسعة بسلام الإمارات والبحرين وإسرائيل.
وعقدت أعمال الجمعية افتراضيا لأول مرة ضمن تداعيات فيروس كورونا، حيث دعا خلالها الأمين العام إلى مزيد من التعددية الدولية.
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