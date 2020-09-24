شكرا لقرائتكم انفجار سيارة مفخخة في تل حلف السورية الخاضعة لسيطرة تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة، تزامناً مع مرور حافلة نقل ركاب مدنية، في بلدة تل حلف السورية غرب رأس العين ضمن مناطق "نبع السلام" في ريف الحسكة.

وكان انفجار عنيف وقع قبل ساعات، في بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف رأس العين (سري كانييه) الغربي شمال الحسكة.

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ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار كان نتيجة سيارة ملغمة مركونة قرب حافلة نقل ركاب في بلدة تل حلف.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الخميس، انفجار عبوة ناسفة في بلدة تل حلف، ما أدى لوقوع أضرار مادية.

وكان المرصد السوري رصد أمس الأول، اقتتالا مسلحا جديدا بين الفصائل الموالية لأنقرة ضمن مناطق غرفة عمليات "نبع السلام"، حيث دارت اشتباكات بين مجموعتين تابعتين لفصيل "شهداء السفيرة" بالقرب من الفرن الآلي ضمن مدينة رأس العين (سري كانييه)، ما أدى لسقوط جرحى، قبل أن يتدخل فصيل "درع الحسكة" لفض الاشتباكات وحل الخلاف، دون معلومات عن أسباب الاقتتال حتى اللحظة.