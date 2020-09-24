شكرا لقرائتكم اجتماع رباعي بالأردن.. دعم اتفاقات السلام وتأكيد على حل الدولتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد في عمان اليوم اجتماع وزاري رباعي بشأن القضية الفلسطينية شارك فيه وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا وممثلة الاتحاد الأوروبي.

وركز الاجتماع الوزاري على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، إضافة لدعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

الاجتماع الرباعي في الأردن

وقال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إنه "لا بديل عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وأضاف خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا ان اتفاقات السلام الأخيرة مهمة جدا لتحقيق الاستقرار في المنطقة و"نحن مصممون على تحقيق الاستقرار الإقليمي" . وأشار الى أن "تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائي". واعتبر لو دراين أن اتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل تحقق الاستقرار.

ورحب وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس "باتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل". وقال: "بالإمكان توظيف اتفاقات السلام لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي".

Advertisements

بدوره، اعتبر وزير خارجية مصر، سامح شكري، أن اتفاقيات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل خطوة مهمة، مؤكداً على أهمية التوصل لحل شامل يلبي مطالب الشعب الفلسطيني. وقال: يجب استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي يكمن بإقامة دولة فلسطينية". وشدد على ضرورة "استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل"

من جهته، أكد وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، على أهمية حل الدولتين للصراع الفلسطيني والإسرائيلي. وقال: "السلام الشامل خيار استراتيجي للجميع. والجميع متفق على حل الدولتين كأساس للسلام في المنطقة".

وضمّ اجتماع الوزاري وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزراء خارجية مصر سامح شكري، وفرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وممثلة الاتحاد الأوروبي سوزانا تريستال، الذين سيبحثون "سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط، بغية التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".

وزيرا خارجية فرنسا والأردن

وأشارت وزارة الخارجية الأردنية إلى أن الاجتماع هو الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونيخ في شهر فبراير 2020، والثاني في يوليو 2020، عبر آلية الاتصال المرئي.