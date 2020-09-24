شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب.. مفاجأة القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيان جديد ناشئ فى الحياة السياسية لم يمضى على تأسيسه أكثر من عامين، استطاع أن يثبت وجوده ويفرض نفسه لاعبا أساسيا على الساحة السياسية المصرية، فقد كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مفاجأة انتخابات مجلس النواب القادم، فقد حصد هذا الكيان الشاب 26 مقعدا بالقائمة الوطنية التي ستخوض انتخابات مجلس النواب.

ويبدو أن الفكر الحزبى والسياسى قد تغير وأصبح هناك إيمان بمنح الشباب الفرصة كاملة للمشاركة في الحياة السياسية بفاعلية، هذا الكيان استطاع إثبات ذاته وقدرته على الإبداع وتوصيل رسالة حية ونموذجية، فمنذ اليوم الأول لتأسيسه وهدفه هو تقوية الأحزاب وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع الدولة من خلال عقده إلى حوارات مجتمعية، وكذلك مشاركته بأوراق عمل ومشروعات قوانين.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كيان يضم مجموعة من شباب الأحزاب السياسية وعدد من السياسيين يمثلون ما يقرب من 27 حزبا سياسيا، من بينها "الإصلاح والتنمية والإصلاح والنهضة والتجمع والجيل والحركة الوطنية المصرية والحرية والشعب الجمهورى والغد والمحافظون والمصري الديمقراطى الاجتماعي والمصريين الأحرار والمؤتمر والناصري والنور والوفد وحماة الوطن ومستقبل وطن ومصر الحديثة ومصر بلدى".

وتكلل عمل التنسيقية باختيار 6 من أعضائها نوابا للمحافظين، وجاء محمد موسي نائبا لمحافظ المنوفية، وبلال حبش نائبا لمحافظ بني سويف، وإبراهيم الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة، والدكتور حازم عمر نائبا لمحافظ قنا، وهيثم الشيخ نائبا لمحافظة الدقهلية، وعمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد، ولم تنس التنسيقية دورها السياسي والاجتماعي في جائحة كورونا، فقدمت دورا توعويا مستمرا حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات "البالطو الأبيض" و "الوعى أمان"، و"تحدى الخير".