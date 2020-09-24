شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اللجنة الدينية بالبرلمان بدور الانعقاد الخامس.. حسم 4 قوانين و48 طلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تقريرا عن إنجازاتها وحصاد أنشطتها وأعمالها خلال دور الانعقاد الخامس الذى بدأ فى شهر أكتوبر 2019 وانتهى يوم 24 أغسطس 2020، والذى أوضح أن اللجنة عقدت على مدار دور الانعقاد الخامس 91 اجتماعا استغرقت نحو 123 ساعة.

Advertisements

واستعرض التقرير مشروعات القوانين التى أنجزتها لجنة الشئون الدينية والأوقاف وعرضتها على المجلس وتم مناقشتها فى الجلسات العامة والموافقة عليها، وبلغ عددها 4 مشروعات قوانين، وتشمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجلية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱23 لسنة ۲۰۱۱ بشأن بيت الزكاة والصدقات، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد وعشر أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، والذى وافق عليه المجلس فى مجموعه، وأحيل لمجلس الدولة للمراجعة، وتم إرجاء أخذ الرأى النهائى بشأنه، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذى وافق عليه المجلس نهائيا.

وأوضحت لجنة الشئون الدينية فى تقريرها، أن الموضوعات التى ناقشتها فى اجتماعات اللجنة وأعدت عنها مذكرات تم رفعها لرئيس المجلس، وتشمل هذه الموضوعات عدد 26 طلب إحاطة متعلقة بموضوعات ومشكلات مختلفة، منها ما يخص طلبات إحلال وتجديد وفرش المساجد، وعودة صلاة الجمعة فى ظل مواجهة فيروس كورونا، و

موضوعات متعلقة بمشكلات أراضى وإسكان الأوقاف وغيرها، وذلك بالإضافة إلى موضوعات متنوعة ناقشتها اللجنة وانتهت فى اجتماع اللجنة بإيجاد حلول لها، وتشمل عدد 22 طلب إحاطة، ليكون إجمالى عدد طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة 48 طلب إحاطة.