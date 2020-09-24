جمهوريون بارزون يعارضون موقف ترامب من الانتقال السلمي للسلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

انضم زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل إلى مشرعين جمهوريين آخرين للدفاع عن النظام الدستوري، بعد رفض الرئيس دونالد ترامب التعهد بنقل السلطة سلميا إذا خسر الانتخابات، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وكتب مكونيل عبر "تويتر" اليوم الخميس: "سيتم تنصيب الفائز في انتخابات الثالث من نوفمبر في 20 يناير. سيكون هناك انتقال منظم تماما كما كان الحال كل أربع سنوات منذ عام 1792".

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وأيد العديد من المشرعين الآخرين بقوة انتقالا سلميا للسلطة بعد تعليقات الرئيس الجمهوري أمس الأربعاء، على الرغم من عدم انتقاد أي منهم له بشكل مباشر.

وكتبت النائبة ليز تشيني التي تقود الجمهوريين في مجلس النواب: "التداول السلمي للسلطة منصوص عليه في دستورنا وأساسي لبقاء جمهوريتنا. يؤدي زعماء أمريكا اليمين ويقسمون على احترام الدستور. سنلتزم بهذا القسم".

وفي وقت سابق، قارن السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني تعليق ترامب حول تسليم السلطة في البلاد بعد الانتخابات، مع الوضع في بيلاروس.