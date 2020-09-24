مجلس النواب 2020.. تقديم 7 طلبات خلال ثامن أيام الترشح في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح في محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أسامة السيد شعت، رئيس المحكمة، 7 مرشحين لتقديم أوراق ترشحهم في انتخابات مجلس النواب، في 4 دوائر بالمحافظة، وذلك خلال ثامن أيام فتح باب الترشح.

وسجلت اللجنة اليوم الخميس، تقديم مرشحين اثنين بأوراقهما في الدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، و3 مرشحين في الدائرة الثانية سيدي سالم، والرياض، ومرشحًا واحدًا في الدائرة الثالثة بيلا، والحامول، والبرلس، ومرشحا واحدا في الدائرة الرابعة دسوق، وفوه، ومطوبس.

وبلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، على مستوى محافظة كفر الشيخ، على مدار 8 أيام، في الدائرة الأولى 34 مرشحًا، والدائرة الثانية 18 مرشحًا، والدائرة الثالثة 26 مرشحًا، والدائرة الرابعة 40 مرشحًا، ليبلغ إجمالي عدد المتقدمين حتى الآن 118 مرشحًا.

يذكر أن لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، تتكون من المستشار أسامة السيد شعت، رئيس المحكمة، رئيسا للجنة، والمستشار دكتور محمد الغرابلي، نائبا للرئيس، وفي العضوية المستشارين علي سعد عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، والسيد أبو كيلة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعلي عبداللطيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.